Strategic Realty Trust Aktie
ISIN: US86278B1098
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09.11.2026 12:47:06
Somnigroup International Inc. Reveals Fall In Q3 Income
(RTTNews) - Somnigroup International Inc. (SGIC) reported earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $163.5 million, or $0.74 per share. This compares with $177.4 million, or $0.83 per share, last year.
Excluding items, Somnigroup International Inc. reported adjusted earnings of $228.9 million or $1.04 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.7% to $2.350 billion from $2.122 billion last year.
Somnigroup International Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $163.5 Mln. vs. $177.4 Mln. last year. -EPS: $0.74 vs. $0.83 last year. -Revenue: $2.350 Bln vs. $2.122 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.85 To $ 2.95
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