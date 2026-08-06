Somnigroup International Inc. Reveals Increase In Q2 Income

(RTTNews) - Somnigroup International Inc. (SGIC) reported earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $110.9 million, or $0.52 per share. This compares with $99.0 million, or $0.47 per share, last year.

Excluding items, Somnigroup International Inc. reported adjusted earnings of $122.6 million or $0.58 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.0% to $1.823 billion from $1.880 billion last year.

Somnigroup International Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $110.9 Mln. vs. $99.0 Mln. last year. -EPS: $0.52 vs. $0.47 last year. -Revenue: $1.823 Bln vs. $1.880 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.85 To $ 3.15