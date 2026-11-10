Somnigroup International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Somnigroup International präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,35 Milliarden USD gegenüber 2,12 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at