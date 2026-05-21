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21.05.2026 06:31:29
Sompo gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sompo äußerte sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 701,03 JPY gegenüber 250,90 JPY je Aktie im Vorjahr.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 6 226,64 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Sompo einen Umsatz von 5 383,68 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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