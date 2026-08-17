Sompo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sompo hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Sompo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 203,14 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 127,41 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 884,29 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 462,75 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at