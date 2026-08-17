Sompo Japan Nipponkoa stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sompo Japan Nipponkoa veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Sompo Japan Nipponkoa 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Sompo Japan Nipponkoa im vergangenen Quartal 11,82 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sompo Japan Nipponkoa 10,12 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at