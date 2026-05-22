Sompo Japan Nipponkoa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sompo Japan Nipponkoa ließ sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sompo Japan Nipponkoa die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,33 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 41,32 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 35,31 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at