|
22.05.2026 06:31:29
Sompo Japan Nipponkoa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sompo Japan Nipponkoa ließ sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sompo Japan Nipponkoa die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,33 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 41,32 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 35,31 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!