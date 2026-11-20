Sompo gab am 19.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 37,53 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 262,55 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 635,54 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 938,42 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at