Sompo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sompo stellte am 19.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 262,55 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 145,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1 635,54 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 402,26 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at