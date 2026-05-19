Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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19.05.2026 14:29:06
Son of billionaire Mango founder released after detention over father’s fatal fall
Fashion chain boss Isak Andic died while on a hiking trip with his son Jonathan two years agoWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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