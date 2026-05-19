Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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19.05.2026 18:55:00
Son of Mango Fashion Chain’s Founder Is Arrested as Suspect in His Death
Isak Andic, the billionaire who built the Spanish brand, died while hiking with his son in 2024. News outlets had reported that the son was under investigation.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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