Sona BLW Precision Forgings mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sona BLW Precision Forgings hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,78 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,42 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 11,38 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,22 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,79 INR sowie einen Umsatz von 11,14 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at