Sona BLW Precision Forgings veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sona BLW Precision Forgings hat am 23.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 2,43 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 2,43 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 12,00 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,68 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,86 INR sowie einen Umsatz von 11,44 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at