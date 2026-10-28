Sona BLW Precision Forgings zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sona BLW Precision Forgings hat am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,58 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,78 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 15,36 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sona BLW Precision Forgings 11,38 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at