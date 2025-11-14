Sona Koyo Steering Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sona Koyo Steering Systems äußerte sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Sona Koyo Steering Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,750 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sona Koyo Steering Systems im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,39 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 6,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at