13.02.2026 06:31:29
Sona Koyo Steering Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sona Koyo Steering Systems ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sona Koyo Steering Systems die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 INR. Im Vorjahresviertel hatte Sona Koyo Steering Systems 0,630 INR je Aktie erwirtschaftet.
Sona Koyo Steering Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,80 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,900 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 6,80 Milliarden INR ausgegangen.
