Sona Nanotech stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sona Nanotech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Sona Nanotech ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at