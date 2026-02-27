Sona Nanotech stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sona Nanotech hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,030 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,030 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at