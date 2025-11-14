Sonae SGPS SA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sonae SGPS SA hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,91 Milliarden EUR – ein Plus von 7,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sonae SGPS SA 2,70 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at