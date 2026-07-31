Sonae SGPS SA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sonae SGPS SA hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 EUR, nach 0,030 EUR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sonae SGPS SA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,85 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,70 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at