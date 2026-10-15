Sonaselection India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sonaselection India hat am 14.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,72 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,840 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sonaselection India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,48 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at