Sonata Software: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sonata Software ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sonata Software die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,76 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,78 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 30,81 Milliarden INR gegenüber 28,43 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at