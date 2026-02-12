Hyundai Aktie

WKN: 917199 / ISIN: KR7011760006

12.02.2026 15:30:34

Sonderfall Hyundai: Wachstum gegen den Trend

Die europäische Autoindustrie steht unter Druck, doch ein Hersteller ragt heraus: Hyundai mitsamt seiner Premiummarke Genesis befindet sich auf Expansionskurs. Wir haben die europäische Medienkonferenz des Herstellers besucht und mit zwei Top-Managern gesprochen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
