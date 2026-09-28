28.09.2026 10:07:38

Sondierungsgespräche in MV haben begonnen

SCHWERIN (dpa-AFX) - Eine Woche nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern haben die Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Landesregierung begonnen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur spricht die SPD seit dem Morgen mit dem bisherigen Regierungspartner Die Linke an einem geheim gehaltenen Ort. Auch über die Ergebnisse soll demnach geschwiegen werden, bis die Sondierungsgespräche abgeschlossen sind.

MV-Ministerpräsidentin und SPD-Landesvorsitzende Manuela Schwesig hatte angekündigt, ein Dreierbündnis von SPD, Linken und Grünen anzustreben. Es ist rechnerisch die einzige Option ohne die AfD für eine stabile Mehrheit im Schweriner Landtag. Die drei Parteien verfügen über 39 der 71 Sitze - die SPD stellt 29 Abgeordnete, Linke und Grüne jeweils 5. Die AfD, Wahlgewinnerin vom 20. September, verfügt über 32 Sitze. Sie wäre die einzige Oppositionsfraktion.

Entsprechend selbstbewusst gehen die Linken in die Gespräche. Der Linke-Landesvorsitzende Hennis Herbst, zugleich Vorsitzender der neuen Landtagsfraktion, hatte am Tag nach der Wahl mit Blick auf die SPD gesagt: "Am Ende des Tages sind die auf uns angewiesen."/ili/DP/stk

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