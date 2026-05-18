SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,92 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,55 BRL je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 55,4 Millionen BRL umgesetzt, gegenüber 50,0 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at