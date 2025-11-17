SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,22 BRL. Im Vorjahresviertel waren 2,56 BRL je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 56,5 Millionen BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,2 Millionen BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at