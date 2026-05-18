Sondotecnica Engenharia Solos hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sondotecnica Engenharia Solos hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,11 BRL. Im Vorjahresviertel waren 2,80 BRL je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent auf 55,4 Millionen BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50,0 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at