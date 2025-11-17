Sondotecnica Engenharia Solos präsentierte Quartalsergebnisse

Sondotecnica Engenharia Solos hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,55 BRL. Im Vorjahresviertel hatte Sondotecnica Engenharia Solos 2,82 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sondotecnica Engenharia Solos in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56,5 Millionen BRL im Vergleich zu 49,2 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at