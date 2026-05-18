Sondotecnica Engenharia Solos: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sondotecnica Engenharia Solos hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,11 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sondotecnica Engenharia Solos ein EPS von 2,80 BRL je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Sondotecnica Engenharia Solos im vergangenen Quartal 55,4 Millionen BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sondotecnica Engenharia Solos 50,0 Millionen BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at