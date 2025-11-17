Sondotecnica Engenharia Solos zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sondotecnica Engenharia Solos präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,55 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,82 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,64 Prozent auf 56,5 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,2 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at