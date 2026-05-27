SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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27.05.2026 20:50:10
Sone Capital Management Adds to MarketAxess Stake, According to Recent SEC Filing
According to a recent SEC filing dated May 15, 2026, Sone Capital Management, LLC increased its position in MarketAxess (NASDAQ:MKTX) by 149,611 shares during the first quarter. The fund’s quarter-end stake totaled 159,966 shares, with a reported value of $26.39 million. The net position change, which includes both trading activity and stock price moves, was $24.51 million.This MKTX buy now accounts for 2.22% of the fund’s 13F reportable assets.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu SEC S.p.A.
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|MarketAxess Holdings Inc.
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