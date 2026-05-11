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11.05.2026 06:31:29
Sonec gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Sonec ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sonec die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 58,32 JPY. Im letzten Jahr hatte Sonec einen Gewinn von 29,40 JPY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sonec in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,30 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,79 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 187,12 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 68,56 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 22,75 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 15,20 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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