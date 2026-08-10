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10.08.2026 06:31:29
Sonec hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Sonec hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 18,02 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sonec 27,00 JPY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,43 Milliarden JPY – eine Minderung von 2,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,54 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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