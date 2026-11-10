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10.11.2026 06:31:29
Sonec öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sonec lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 45,66 JPY gegenüber 47,69 JPY im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Sonec mit einem Umsatz von insgesamt 5,29 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 24,17 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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