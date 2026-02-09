Sonec präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sonec hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 54,11 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 28,04 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Sonec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,65 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 67,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at