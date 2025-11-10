Sonec: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sonec lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 47,69 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sonec 8,60 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,26 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,67 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at