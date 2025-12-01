|
01.12.2025 06:31:29
SONEL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
SONEL hat am 28.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SONEL ein EPS von 0,290 PLN in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 40,0 Millionen PLN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 34,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61,2 Millionen PLN umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
