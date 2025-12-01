SONEL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SONEL hat am 28.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SONEL ein EPS von 0,290 PLN in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 40,0 Millionen PLN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 34,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61,2 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at