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24.09.2026 06:31:28
SONEL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SONEL präsentierte am 23.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,17 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SONEL 0,140 PLN je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 32,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 40,6 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,8 Millionen PLN umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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