SONEL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SONEL hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,22 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SONEL noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 PLN in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 42,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,3 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 66,9 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at