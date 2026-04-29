Soneri Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Soneri Bank stellte am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,21 PKR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Soneri Bank 1,04 PKR je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,10 Prozent zurück. Hier wurden 22,46 Milliarden PKR gegenüber 23,92 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at