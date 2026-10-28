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28.10.2026 06:31:29
Soneri Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Soneri Bank präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 PKR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,730 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Soneri Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,29 Milliarden PKR. Im Vorjahresviertel waren 23,68 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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