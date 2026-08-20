Soneri Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Soneri Bank hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,96 PKR. Im letzten Jahr hatte Soneri Bank einen Gewinn von 1,22 PKR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,29 Milliarden PKR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Soneri Bank einen Umsatz von 23,20 Milliarden PKR eingefahren.

Redaktion finanzen.at