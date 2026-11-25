Sonetel Registered lud am 24.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Sonetel Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,5 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at