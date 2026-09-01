Songliao Automobile: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Songliao Automobile hat am 29.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,7 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 9,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at