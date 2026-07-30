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30.07.2026 06:31:29
Songwon Industrial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Songwon Industrial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 1234,13 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Songwon Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von -62,000 KRW in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 328,51 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Songwon Industrial 265,41 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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