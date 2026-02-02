Songwon Industrial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Songwon Industrial hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 115,70 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 682,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,43 Prozent auf 238,73 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Songwon Industrial 255,15 Milliarden KRW umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 95,68 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1879,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Songwon Industrial im vergangenen Geschäftsjahr 1 038,51 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Songwon Industrial 1 070,20 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at