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01.05.2026 06:31:29
Songwon Industrial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Songwon Industrial hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 753,79 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 202,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,37 Prozent auf 269,20 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 275,75 Milliarden KRW gelegen.
Redaktion finanzen.at
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