Songwon Industrial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Songwon Industrial hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 70,71 KRW, nach 479,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,50 Prozent zurück. Hier wurden 258,62 Milliarden KRW gegenüber 285,78 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at