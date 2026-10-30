Songwon Industrial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Songwon Industrial hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 542,38 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Songwon Industrial 71,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 301,20 Milliarden KRW – ein Plus von 16,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Songwon Industrial 258,62 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at