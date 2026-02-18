Sonic Automotive Aktie
WKN: 910513 / ISIN: US83545G1022
|
18.02.2026 12:53:42
Sonic Automotive Inc Q4 Income Retreats
(RTTNews) - Sonic Automotive Inc (SAH) released a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $46.9 million, or $1.36 per share. This compares with $58.6 million, or $1.67 per share, last year.
Excluding items, Sonic Automotive Inc reported adjusted earnings of $52.2 million or $1.52 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.6% to $3.871 billion from $3.895 billion last year.
Sonic Automotive Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $46.9 Mln. vs. $58.6 Mln. last year. -EPS: $1.36 vs. $1.67 last year. -Revenue: $3.871 Bln vs. $3.895 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sonic Automotive Inc.
|
17.02.26
|Ausblick: Sonic Automotive stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Sonic Automotive präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Sonic Automotive präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: Sonic Automotive verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Sonic Automotive Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sonic Automotive Inc.
|47,40
|-3,27%